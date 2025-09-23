Nestorovski: «Amo sia Udinese che Palermo, che vinca la migliore»

UDINE – Il Bluenergy Stadium si prepara ad accogliere Udinese-Palermo, sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Tra gli osservatori speciali ci sarà Ilija Nestorovski, attaccante macedone che tra il 2016 e il 2023 ha vestito entrambe le maglie. Intervistato da TuttoUdinese.it, l’ex centravanti ha parlato delle sue sensazioni sulla gara e della sua carriera divisa tra Friuli e Sicilia.

«Mi aspetto una partita interessante da parte di entrambe, nonostante ci saranno tanti cambi rispetto alle formazioni di campionato», ha detto Nestorovski. «Quando chiedi a un bambino chi ama di più tra mamma e papà, ti risponde entrambi. Io amo entrambe le squadre, che vinca la migliore».

L’Udinese di oggi

Nestorovski ha analizzato anche i cambiamenti in casa bianconera: «L’Udinese è cambiata totalmente rispetto a quando ci giocavo io, sono rimasti solo Lovric e Padelli. Sono partiti bene, vedo una squadra solida: secondo me giocherà per un posto a metà classifica, ma c’è meno qualità individuale rispetto agli anni scorsi». Un’analisi raccolta da TuttoUdinese.it, che evidenzia il legame ancora forte del macedone con la realtà friulana.

Buksa e il paragone con Teodorczyk

Sul nuovo attaccante polacco dei friulani, Nestorovski ha ammesso ai microfoni di TuttoUdinese.it: «Non conoscevo Buksa come giocatore ma nelle prime partite ho notato una somiglianza con Teodorczyk. La sua difficoltà era trovare continuità a causa dei tanti infortuni, ma era davvero forte».

La nuova vita tra Croazia e Friuli

Oggi l’attaccante gioca e segna nello Slaven Belupo: «Il campionato croato è molto tecnico, con meno tattica e partite giocate a viso aperto. Mi trovo molto bene, questa cosa mi piace». Un legame che non cancella quello con il Friuli: «Ho scelto di vivere a Udine, la mia famiglia ormai vive qui e i miei bambini vanno a scuola qui. Passo due o tre giorni a settimana in città per stare con loro».