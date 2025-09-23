Coppa Italia, Udinese-Palermo: telecronaca affidata a Riccardo Trevisani su Italia 1

I sedicesimi di finale di Coppa Italia 2025 entrano nel vivo e uno degli incontri più attesi è senza dubbio quello fra Udinese e Palermo, in programma martedì 23 settembre alle ore 18.30 al Bluenergy Stadium. La sfida sarà trasmessa in diretta TV su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

La telecronaca dell’incontro è stata affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Una coppia consolidata nelle telecronache Mediaset, capace di raccontare con ritmo ed esperienza una gara che vale l’accesso agli ottavi contro la Juventus.

Trevisani, voce storica del calcio italiano in TV, guiderà dunque i telespettatori nella cronaca di una partita che vedrà i rosanero di Pippo Inzaghi, primi in Serie B, sfidare i friulani di Kosta Runjaic reduci dal pesante ko contro il Milan.