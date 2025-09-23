Corriere di Romagna: “Cesena-Palermo, prevendita boom: 1.549 biglietti venduti, settore ospiti già in fermento. Il dato”

È iniziata con il botto la prevendita per Cesena-Palermo, sfida di alta classifica in programma sabato al “Dino Manuzzi”. Come scrive il Corriere di Romagna, nelle prime quattro ore – tra le 15 e le 19 di ieri – sono stati staccati 1.549 biglietti, di cui ben 766 destinati al settore ospiti.

Le restrizioni del Casms

Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms) ha imposto regole precise: i residenti in Sicilia potranno acquistare solo tagliandi per il settore ospiti e soltanto se in possesso della tessera di fidelizzazione del Palermo. Una scelta che, sottolinea ancora il Corriere di Romagna, ha avuto effetti immediati sulla mobilitazione dei tifosi organizzati.

Ultras e rapporti tra curve

Gli Ultras della Curva Nord, tesserati, si sono mossi subito per assicurarsi i biglietti. Diversa la situazione per gli Ultras Curva Sud, non tesserati, che non potranno dunque presenziare. Come evidenzia il Corriere di Romagna, questo scenario potrebbe avere conseguenze anche sui gruppi della Curva Mare cesenate, in particolare sulle Wsb, legate da rapporti di amicizia con la Curva Sud rosanero.

La decisione definitiva sarà presa nel corso della riunione settimanale: non è esclusa la clamorosa scelta di non entrare al Manuzzi come segno di solidarietà.

Atmosfera da trasferta

Il Corriere di Romagna sottolinea che l’eventuale assenza della Curva Mare rappresenterebbe un paradosso, con il settore ospiti gremito di rosanero a rendere quasi “esterna” l’atmosfera per il Cesena. Resterebbe da capire se chi deciderà di entrare potrà esporre striscioni e vessilli o se, come già accaduto sabato a Venezia, sarà presente sugli spalti senza simboli.