Monza-Palermo, la cronaca live della partita: segui la diretta del big match di Serie B

Rosario Di Stefano Marzo 14, 2026
mantova palermo (9)

Allo U-Power Stadium di Monza va in scena uno dei match più attesi della 30ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026. Alle 17.15 il Monza di Paolo Bianco ospita il Palermo di Filippo Inzaghi in uno scontro diretto che può incidere pesantemente nella corsa alla promozione diretta in Serie A.

Paolo Bianco si affida al tandem offensivo Cutrone–Petagna, supportato da Ciurria e Azzi sugli esterni e dalla qualità di Pessina, Hernani e Obiang a centrocampo. Inzaghi risponde con Pohjanpalo riferimento offensivo, affiancato da Le Douaron e Palumbo sulla trequarti, mentre la mediana sarà composta da Segre e Ranocchia con Pierozzi e Augello sulle corsie.


A dirigere l’incontro sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, uno degli arbitri più esperti del panorama italiano. Di seguito la cronaca live targata Ilovepalermocalcio.com:

PRIMO TEMPO

4’ – Rischia Pessina con un passaggio debole verso Thiam, Le Douaron non riesce per poco nello scippo.

2’ – Subito aggressivo il Palermo. Azione dalla sinistra e cross che arriva sui piedi di Segre. Il suo destro è deviato da Pohjanpalo e termina sul fondo.

1’ – Primo possesso per i padroni di casa.

Fischia Doveri, è iniziata Monza-Palermo!

 

TABELLINO

Marcatori:

Ammoniti:

FORMAZIONI

MONZA (3-5-2)
Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina (C), Hernani, Azzi; Cutrone, Petagna.
Allenatore: Bianco.

A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Forson, Keita, Colombo, Bakoune, Alvarez, Capolupo, Colpani, Caso, Mota.

PALERMO (3-4-2-1)
Joronen; Bani (C), Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Gomes, Johnsen, Gyasi, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani.

Arbitro: Doveri (Roma 1)
Assistenti: Colarossi, Cipressa
Quarto uomo: Calzavara
VAR: Camplone
AVAR: Paganessi

Segui qui la diretta live di Monza-Palermo con aggiornamenti minuto per minuto, azioni, gol, ammonizioni e tutti i momenti chiave del big match di Serie B.

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