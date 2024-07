Monza-Palermo, Dionisi: «Mi è piaciuto l’atteggiamento»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di “Sportitalia” al termine della gara vinta contro il Monza per 1-0.

Ecco le sue parole:

«Il risultato conta relativamente. Ci dà un po di fiducia in più per lavorare. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento che non avevo visto contro il Rapperswil. È normale che giocando con una squadra di livello superiore le trame di gioco si sono viste e hanno fatto più di noi. L’atteggiamento può fare la differenza».