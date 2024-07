Monza-Palermo, Dionisi: «La differenza l’abbiamo fatta in fase difensiva. Mercato? Manca qualcosa»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato al termine della partita vinta contro il Monza per 1-0 grazie al gol di Di Francesco.

Di seguito le parole rilasciate dall’allenatore rosanero:

«Gli allenamenti che fai fanno la differenza. Eravamo più avanti del Monza perche abbiamo iniziato prima, infatti nella partita precedente anche la squadra svizzera era più avanti di noi in termini di condizione e in queste partite può fare la differenza. La differenza l’abbiamo fatta in fase difensiva, è più facile giocare contro una squadra più forte che rispetti e che conosci, lo dovremmo riportare in campionato e allora si che ci divertiremo.

Sappiamo dove vogliamo arrivare? Dove vogliamo non lo so neanche io, sicuramente la volontà farà la differenza e non il dovere. Se devi fare una cosa non la ottieni, se vuoi vai oltre i tuoi mezzi. Prima di tutto dovremo essere una squadra, vogliamo esserlo e oggi l’hanno dimostrato. E poi dove arriveremo vediamo, è presto per dirlo,. Sicuramente va migliorato quanto fatto l’anno scorso. Che Palermo sta nascendo? Il mercato è stato fatto in parte, a questa squadra manca qualcosa per alzare il livello competitivo all’interno. Cosi si tira fuori ancora di più da ogni singolo giocatore. Quelli arrivati sono giocatori giusti. Mi aspetto ragazzi cosi, le persone e gli uomini faranno la differenza».

«Io vicino al Monza? La scelta dell’allenatore la fa la società, poi un allenatore sceglie la squadra da allenare. Ho scelto Palermo perché mi hanno voluto, parlavamo da tanti mesi. Per me non è importante la categoria ma quello che vuoi costruire e poter far calcio, è quello che voglio e si può fare con un progetto. La parola progetto la dicono in tanti ma la confermano in tanti. Qua c’è questo e le persone che ci sono sono di spessore. Sassuolo? Per me ogni stagione è un’opportunità. Per come è andata a finire la scorsa stagione ho avuto un rammarico doppio visto com’è andata a finire».