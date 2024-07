Monza-Palermo, Dionisi: «Gomis-Desplanches? Abbiamo due bravi portieri, ho già in testa da chi partire»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato al termine della partita vinta contro il Monza per 1-0 grazie al gol di Di Francesco.

Di seguito le parole rilasciate dall’allenatore rosanero:

«Gomis titoare? Per il ruolo del portiere abbiamo ottenuto ciò che volevamo, alzare il livello competitivo. Senza nulla togliere a Pigliacelli che è stato un portiere importante per il progetto. Abbiamo due portieri, in testa so da chi partire, però le gerarchie inizialmente possono esserci ed è giusto metterle in discussione se ci sono le qualità. Al momento Sebastiano non è disponibile ma presto lo sarà e sarà bello allenarne due bravi che possono giocare entrambi titolari e questa è la speranza».