Monza-Palermo, Dionisi: «Di Francesco ha grande qualità, si sacrifica per la squadra»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato al termine della partita vinta contro il Monza per 1-0 grazie al gol di Di Francesco.

Di seguito le parole rilasciate dall’allenatore rosanero:

«Henry e Nikolaou? Gli abbiamo dato i minuti che pensavamo potessero avere, sono arrivati da poco, sono molto fisici che avevano fatto pochi allenamenti quindi era giusto dargli poco minutaggio. Sono contento per il loro arrivo, stiamo alzando anche lo spessore umano e questo è importante, le qualità non le scopro io. Di Francesco? Prestazione positiva di tutti, non mi piace parlare dei singoli. Il gol è normale che ti dia qualcosa in più. Io sono veramente contento, dal portiere all’attaccante. Per Federico sono contento perché si applica molto, ha grande qualità e spesso sacrifica le sue qualità per la squadra. Federico il prossimo anno alzerà il livello della squadra».