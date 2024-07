Monza-Palermo, Dionisi: «I tifosi si aspettano tantissimo, insieme possiamo toglierci soddisfazioni importanti»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato al termine della partita vinta contro il Monza per 1-0 grazie al gol di Di Francesco.

Di seguito le parole rilasciate dall’allenatore rosanero:

«Tifosi? Impressione fantastica. Non c’ero abituato. Spero che ci sosterranno sempre, questo dipende anche da noi. La proprietà si aspetta tanto e i tifosi si aspettano tantissimo. I risultati si ottengono lavorando giorno per giorno. Noi lavoriamo per migliorare e convincere i nostri tifosi a sostenerci nelle difficoltà, perché quello farà la differenza, come ne usciremo e come le supereremo. Da soli non ce la facciamo, ce la faremo tutti insieme possiamo levarci soddisfazioni importanti».