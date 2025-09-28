Monza-Padova 0-1, debutto amaro per la nuova proprietà americana. Gli highlights

Il primo Monza dell’era americana si è trasformato in un flop. Come racconta Alessandro Fontana sul Corriere dello Sport, al Brianteo ha festeggiato il Padova, vittorioso 1-0 grazie al gol di Varas a inizio ripresa. Per i biancorossi è la seconda sconfitta in tre partite, entrambe arrivate contro squadre neopromosse.

Il primo tempo aveva visto le due squadre sfiorare il vantaggio: traversa colpita da Fusi per il Padova e palo di Caprari per il Monza. Anche Zeroli aveva illuso i tifosi con un gol, annullato per fuorigioco. L’equilibrio si è spezzato al 49’: punizione di Barreca respinta dalla difesa e ribattuta fulminea di Varas che ha trafitto il portiere.

«Giocando senza avere nulla da perdere, abbiamo saputo soffrire» ha commentato a fine gara Andreoletti, soddisfatto della seconda vittoria consecutiva dei suoi. Di contro, Bianco ha sottolineato la difficoltà del momento: «Abbiamo ereditato una situazione difficile dall’anno scorso», ha dichiarato l’allenatore, che deve fare i conti anche con le assenze pesanti di Pessina e Mota Carvalho.

Il Corriere dello Sport evidenzia come il debutto ufficiale della nuova proprietà – closing giovedì per l’80% delle quote, con acquisizione totale prevista entro fine anno – non abbia portato la scossa sperata. Per il Monza, serve un cambio di passo immediato per non complicare ulteriormente la stagione.