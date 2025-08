Monza, Burdisso: «Vogliamo tornare in Serie A. Siamo in una fase di transizione, ma con idee chiare»

A margine dell’amichevole contro l’Atalanta, il direttore sportivo del Monza Nicolas Burdisso ha fatto il punto della situazione in casa biancorossa, tra passaggio di proprietà, ambizioni future e mercato. Intervistato dai media presenti, l’argentino ha illustrato lo scenario attuale del club brianzolo.

«Qualche settimana fa abbiamo presentato il nostro mister e abbiamo cercato di essere chiari su quello che dovevamo fare, lasciando spazio a lui – ha esordito Burdisso –. Stiamo vivendo un periodo di transizione e, quando ci sarà il momento del closing, spiegheremo nel dettaglio il nostro progetto tecnico».

Il primo obiettivo, spiega, è stato chiaro sin da subito: «Abbiamo voluto dare al mister tutte le risorse per allenare una squadra che lo scorso anno non aveva fatto bene e che doveva trovare nuove motivazioni. Dopo due settimane siamo già a cambiare velocità, scelte e gerarchie. Vogliamo far capire che abbiamo le idee chiare e una rosa molto competitiva, con giocatori importanti e con l’obiettivo di tornare in Serie A».

Alla domanda su come si gestisce questa fase delicata con calciatori che potrebbero essere richiesti da altri club, Burdisso ha risposto con fermezza: «Si gestisce con coerenza e credibilità. Ascoltiamo tutte le offerte, ma senza alcuna necessità di vendere, e questo deve essere chiaro. La nostra missione è costruire una squadra che possa vincere la categoria. Alcuni giocatori sono un lusso per la Serie B: se arriveranno offerte, le valuteremo, ma sempre con l’intenzione di sostituirli con profili all’altezza. In questo mese la squadra ha lavorato bene, e questo conta molto».

L’obiettivo è chiaro, ribadito ancora una volta: «L’ho detto il primo giorno che sono arrivato, così come il mister: siamo qui per tornare in Serie A».

Capitolo mercato. Le situazioni legate a Izzo, Pessina e Colpani sono sotto osservazione, ma senza novità concrete: «Non ci sono arrivate grandi offerte. A Izzo abbiamo proposto il rinnovo, così come a Birindelli e Ciurria, per dare un segnale di continuità. Ne stiamo parlando. Tutti i giocatori del gruppo hanno detto chiaramente di volersi allenare al meglio per il Monza, valutando poi eventuali opportunità».

Infine, un commento sulla figura storica di Adriano Galliani e il possibile ritorno in orbita Milan: «Parliamo spesso, soprattutto in questo periodo, per mantenere una linea di comunicazione con la precedente gestione. Sul suo futuro non posso dire nulla. In ogni caso abbiamo lavorato bene insieme».