Elia, l’Empoli tratta con lo Spezia alle stesse condizioni concordate col Palermo

Come un fulmine a ciel sereno, torna d’attualità il nome di Salvatore Elia. Dopo il mancato trasferimento al Palermo, sfumato circa un mese fa per divergenze contrattuali con l’agente del giocatore, l’esterno dello Spezia è nuovamente al centro delle dinamiche di mercato. Stavolta a muoversi è l’Empoli, che nelle ultime ore ha contattato la dirigenza di via Melara per chiedere informazioni sul classe 1999.

A riportarlo è CittàdellaSpezia.com, che sottolinea come Elia abbia già espresso la volontà di cambiare aria. Di conseguenza, lo Spezia avrebbe aperto alla cessione, in linea con la linea societaria che prevede la partenza dei giocatori desiderosi di intraprendere nuove avventure. Secondo quanto riferito dal portale, l’Empoli sarebbe pronto a chiudere l’operazione sulla base delle condizioni già concordate lo scorso luglio con il Palermo.

Dalla sede spezzina emergono sensazioni positive e una chiara disponibilità al dialogo. I toscani, da parte loro, restano fiduciosi di poter chiudere rapidamente la trattativa, considerando anche l’imminente inizio ufficiale della stagione con la Coppa Italia.

In caso di addio di Elia, fa sapere ancora CittàdellaSpezia.com, il club bianconero avrebbe già pronte le contromosse: due innesti per le corsie esterne, uno a destra e uno a sinistra, per non farsi trovare impreparato.

Un ritorno di fiamma sul mercato che, a quanto pare, potrebbe stavolta concretizzarsi in tempi brevi.