Impossibile, hanno chiamato CARLOS TEVEZ IN PANCHINA: è successo nella notte dopo le dimissioni

Nuova avventura in panchina per l’ex forte attaccante argentino che ha fatto sognare in Serie A i tifosi della Juventus pochi anni fa.

Carlos Alberto Tévez, noto come “L’Apache”, è un ex calciatore argentino nato nel 1984 a Ciudadela. La sua infanzia, trascorsa nel difficile quartiere di Fuerte Apache a Buenos Aires, è stata profondamente segnata dalla povertà e da un contesto sociale complesso.

La cicatrice distintiva sul suo viso e collo è la conseguenza di un grave incidente domestico avvenuto a soli dieci mesi, quando fu ustionato da acqua bollente e avvolto in una coperta di nylon. Tévez ha sempre rifiutato interventi chirurgici, considerando le cicatrici parte integrante della sua identità.

La sua carriera calcistica è stata straordinariamente ricca di successi. Ha iniziato la sua ascesa nel Boca Juniors, dove ha conquistato una Coppa Libertadores e una Coppa Intercontinentale. In Europa, ha lasciato il segno con Manchester United, Manchester City e Juventus, collezionando numerosi trofei, tra cui Premier League, FA Cup e Serie A.

Tra i suoi maggiori successi spiccano la Champions League e la Coppa del Mondo per Club con il Manchester United. Ha inoltre arricchito il suo palmarès con diversi campionati nazionali in Argentina, Inghilterra e Italia, e ha coronato la sua carriera con la Nazionale argentina vincendo l’oro alle Olimpiadi di Atene 2004.

Dopo il ritiro

Carlos Tévez ha annunciato il suo ritiro definitivo dal calcio giocato nel giugno 2022, sebbene la sua ultima apparizione ufficiale risalga al 2021 con il Boca Juniors. La sua decisione è stata profondamente influenzata dalla scomparsa del padre adottivo, un evento che ha prosciugato gli stimoli necessari per proseguire la sua straordinaria carriera da calciatore.

Poco dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Tévez ha rapidamente intrapreso la carriera da allenatore. Il suo debutto in panchina è avvenuto nel giugno 2022, quando ha assunto la guida del Rosario Central. Successivamente, dall’agosto 2023, ha continuato la sua esperienza tecnica allenando l’Independiente, consolidando la sua presenza nella massima divisione del calcio argentino.

Nuova avventura in panchina

Diego Cocca ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Talleres de Córdoba dopo soli 41 giorni, senza aver mai guidato la squadra in una partita ufficiale. Il tecnico, arrivato a maggio con la promessa di almeno sette nuovi acquisti, ha visto concretizzarsi solo il ritorno di due giocatori, una situazione che ha generato un profondo malcontento e un rapido addio.

In seguito alle dimissioni di Cocca, il club ha prontamente nominato Carlos Tévez come nuovo allenatore. L’ex “Apache” eredita una squadra in crisi, con una rosa incompleta e un ambiente evidentemente scosso. La sua nomina è vista come un tentativo disperato di portare stabilità e una leadership più duratura, provando a risollevare le sorti del Talleres in un momento delicato.