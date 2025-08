Empoli, colpo a sorpresa: in chiusura l’arrivo di Elia dallo Spezia. In passato vicino al Palermo

Colpo last-minute per l’Empoli, che secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport avrebbe praticamente chiuso la trattativa per l’arrivo di Salvatore Elia dallo Spezia.

Una mossa a sorpresa quella del club toscano, che si assicura un esterno duttile e di spinta per rinforzare la corsia destra in vista del campionato di Serie B.

L’esterno classe ’99, cresciuto nell’Atalanta e già protagonista in cadetteria con Perugia, Benevento e lo stesso Spezia, nelle scorse settimane era stato accostato con insistenza al Palermo, alla ricerca di un rinforzo proprio in quel ruolo. L’ipotesi rosanero sembrava concreta, ma non si è mai concretizzata.

Ora, invece, l’Empoli ha bruciato la concorrenza, con l’accordo che secondo Sky Sport sarebbe in dirittura d’arrivo. Elia è pronto a iniziare una nuova avventura in Toscana.