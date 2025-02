Modena, Zaro: «Classifica? Domina l’equilibrio. Si può vincere o perdere contro chiunque»

Giovanni Zaro, difensore del Modena, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione per il club:

«Difficoltà in fase difensiva? E’ un aspetto che da difensore mi rode parecchio. Prendere gol mette in difficoltà la squadra e ci fa riflettere. Non so se è dovuto al modulo o all’atteggiamento, dipende anche dai momenti della stagione. Noi lavoriamo sulla fase difensiva, ora abbiamo un calcio un po’ più intraprendente e ogni tanto perdiamo palla e ci troviamo più aperti. Quando lasciamo palla agli avversari, anche loro fanno fatica a trovare spazi se ci compattiamo dietro. Classifica? In questo campionato ha sempre dominato l’equilibrio, si può vincere o perdere contro chiunque e nell’arco di pochi punti ci sono tante squadre. E’ giusto guardare avanti, ma è doveroso anche continuare a guardare dietro per tenere la concentrazione al massimo».