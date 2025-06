Modena su Nador, ma il Südtirol e club tedeschi complicano l’affare

Steven Nador è uno dei pezzi pregiati rimasti sul mercato dopo il fallimento della Spal. Il centrocampista classe 2002 è finito da tempo nel mirino del Modena, che aveva già avviato i primi contatti per assicurarsi le sue prestazioni. Ma la concorrenza si è fatta rapidamente agguerrita.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, anche il Südtirol si è inserito nella corsa al centrocampista, rendendo il tavolo delle trattative più affollato del previsto. A complicare ulteriormente lo scenario ci sono gli interessi di alcuni club tedeschi, che starebbero valutando Nador come un potenziale innesto a costo zero. Il Modena, però, resta deciso a chiudere in tempi brevi, cercando di bruciare la concorrenza con una stretta di mano rapida.