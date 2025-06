Cesena, il talento di Berti attira Parma ed Empoli: duello tra A e B per il centrocampista

Tommaso Berti è uno dei profili più seguiti del momento. Il centrocampista classe 2004, reduce da una stagione positiva con il Cesena, ha attirato l’attenzione di diversi club tra Serie A e Serie B. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando sul proprio profilo X, il Parma avrebbe messo nel mirino il giovane talento bianconero.

Ma non è l’unica pretendente: anche l’Empoli, retrocesso in B ma con ambizioni di risalita immediata, starebbe monitorando con attenzione il giocatore. Il club toscano potrebbe rappresentare una destinazione ideale per garantire continuità e crescita a Berti, che ha ancora ampi margini di sviluppo.