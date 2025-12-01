Modena, Mendes è in uscita

Si avvicina la finestra invernale di calciomercato e attorno al Modena iniziano a circolare i primi rumors. Tra i profili più richiesti c’è senza dubbio quello di Pedro Mendes, finito nel mirino di diversi club di Serie B.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, l’attaccante gialloblù avrebbe attirato l’attenzione di Spezia e Sudtirol, entrambe pronte a valutare un affondo nelle prossime settimane. L’interesse è concreto, ma al momento difficilmente il Modena prenderà in considerazione una cessione.

La Gazzetta di Modena sottolinea infatti che il reparto offensivo dei canarini vive due situazioni delicate legate a Giuseppe Caso e Luca Strizzolo. Prima di aprire alla partenza di Mendes, il club dovrebbe risolvere questi nodi, motivo per cui ogni discorso legato al futuro del portoghese appare oggi prematuro.

Per ora, dunque, Mendes resta al centro del progetto, mentre il Modena valuta come muoversi nel mercato invernale.