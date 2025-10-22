Modena Gliozzi mvp del mese: «A Palermo fatta la partita che avevamo preparato»

Il 2025, per Ettore Gliozzi, è finora uno degli anni migliori della sua carriera. Lo conferma il riconoscimento come miglior giocatore di Serie B del mese di settembre, assegnato dall’AIC e consegnato ieri nella sala stampa del Braglia. Un premio che certifica il suo straordinario momento di forma e l’ottimo avvio del Modena, di cui è leader tecnico e capocannoniere del campionato con cinque reti.

Come riporta Alessandro Bedoni su Il Resto del Carlino, l’attaccante calabrese ha parlato con grande lucidità del suo percorso di rinascita dopo i problemi fisici vissuti a Pisa: «Dopo l’operazione al ginocchio di due anni fa ho faticato a trovare continuità. Gli acciacchi non mi hanno mai lasciato, ma proprio queste difficoltà mi hanno dato forza. Ora sto bene, sono carico e ho voglia di dimostrare quanto valgo».

Gliozzi sottolinea anche l’importanza dell’ambiente e del gruppo: «Giocare in una squadra forte come questa ti facilita la vita. Mentalmente ho fatto un passo avanti e da gennaio i risultati si vedono».

Sul momento del Modena e le ambizioni, il centravanti è chiaro: «Dal ritiro ci siamo detti di affrontare la stagione giorno per giorno, senza fissare obiettivi ma lavorando per crescere insieme. Non so dove potremo arrivare, ma si sta creando una mentalità vincente e tutto il gruppo rema dalla stessa parte».

Come scrive ancora Bedoni su Il Resto del Carlino, Gliozzi è tornato anche sulla sfida contro il Palermo al “Barbera”: «Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, conoscevamo la loro forza e li abbiamo affrontati con personalità. È stato un ottimo test». E sul riconoscimento dell’AIC aggiunge: «Mi gratifica molto, significa che sto facendo le cose giuste e mi dà ancora più motivazione».

Il numero 9 spiega anche il suo ruolo nel gioco del Modena: «Sono il terminale offensivo, devo far salire la squadra e tenere palla. Ho centrocampisti di gamba che si inseriscono e questo mi permette di avere tante soluzioni».

Non mancano parole d’elogio per il giovane Massolin, autore di una mezz’ora brillante proprio contro i rosanero: «È un ragazzo di grande talento, lo vediamo ogni giorno in allenamento. Ha tutto per emergere».

Ora il Modena si prepara a tre partite in nove giorni: «Abbiamo entusiasmo ed energie, dobbiamo solo recuperare bene. Venerdì saremo pronti a fare ancora meglio», conclude Gliozzi.