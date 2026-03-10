Modena, Adorni: «Primi quattro posti lontani. La classifica non mente»

Il difensore del Modena Davide Adorni ha analizzato il momento della squadra gialloblù, soffermandosi sul derby contro il Cesena, sulle ambizioni stagionali e sulla prossima sfida con lo Spezia. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso della trasmissione Sport Qui, in onda su TvQui, dove Adorni ha fatto il punto sulla situazione del Modena tra classifica, prestazioni e prospettive.

Davide Adorni ha commentato il recente derby contro il Cesena, sottolineando le difficoltà della gara ma anche gli aspetti positivi del risultato: «È stata una partita complicata che veniva dopo un turno infrasettimanale, quindi c'era anche un po' di stanchezza. Sapevamo dell'importanza della partita e di quanto è sentita essendo un derby. Abbiamo cercato in tutti i modi di vincerla, colpendo anche un palo e creando una grande occasione con Pedro Mendes. Guardando la classifica abbiamo comunque guadagnato un punto in ottica playoff ed è stato un risultato positivo».





Il difensore del Modena ha parlato anche del duello con Cerri, uno degli attaccanti fisicamente più strutturati della Serie B: «Ci avevo già giocato contro altre volte, è tra i più prestanti per struttura fisica in Serie B. Abbiamo cercato di arginarlo con le nostre armi, senza dargli appoggio e cercando spesso l'anticipo per stancarlo. Lo conosco perché anche lui è di Parma e affrontarlo è sempre stimolante».

Adorni ha poi sottolineato l'importanza della solidità difensiva ritrovata dopo le difficoltà della gara contro l'Entella: «Dopo i due gol presi contro l'Entella ci eravamo detti che dovevamo ritrovare cattiveria e solidità per non subire gol. Non ci aspettavamo il Cesena così chiuso, ma siamo stati bravi nelle fasi preventive. Ci è mancato solo trovare la via del gol. Ora dobbiamo capire se per meriti del Cesena o per demeriti nostri».

Guardando alla prossima partita, Adorni ha parlato della sfida contro lo Spezia: «L'obiettivo è vincere, partiamo sempre con il massimo obiettivo. Le difficoltà ci sono, ma i nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto. Affronteremo la partita con la convinzione di avere le qualità per fare una grande gara e ottenere un risultato positivo».

Il difensore gialloblù ha anche raccontato le ragioni che lo hanno spinto ad accettare il progetto Modena: «È stata una scelta ponderata. Da avversario si respirava un'aria giusta, si vedevano persone perbene che volevano trasmettere valori positivi. Qui c'è serietà, umiltà e grande voglia di costruire qualcosa. I presupposti per fare grandi cose ci sono».

Adorni ha poi commentato la classifica e le ambizioni della squadra: «La classifica non mente mai. A fine stagione si tirano le somme. Finora possiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo, ma con la voglia di migliorarci. Abbiamo limiti, ma anche le qualità per superarli».

Sui playoff il difensore ha mantenuto un approccio prudente: «I primi quattro posti sembrano lontani a livello di punti. Noi pensiamo partita per partita cercando di dare il massimo. Il piazzamento playoff è importante e cercheremo di ottenere la posizione migliore».

Adorni ha poi parlato anche della sua stagione personale: «Sono abbastanza contento. Vivo di emozioni e vivere lo spogliatoio e il campo qui a Modena mi rende fiero di fare il calciatore. Spero di continuare così e che la squadra ottenga buoni risultati».

Non sono mancati i riferimenti ai compagni di reparto: «Giocatori come Tonoli e Nieling hanno qualità e lo stanno dimostrando. Io cerco di trasmettere le mie esperienze, ma loro hanno grande serietà. Anche Dellavalle ha qualità importanti».

Parole positive anche per il giovane Wiafe: «Si allena con noi da un po’ e abbiamo visto subito le sue qualità. A Chiavari abbiamo cercato di metterlo a suo agio. I giovani vanno accompagnati e la società sa come gestirlo».

Infine, Adorni ha parlato delle difficoltà incontrate al Braglia e delle squadre che più lo hanno impressionato in questa stagione: «All’inizio abbiamo fatto molto bene e questo ha alzato le aspettative. Poi ci sono periodi in cui qualcosa non gira. La Serie B è un campionato molto particolare. Le squadre che mi hanno impressionato di più sono Venezia e Frosinone, soprattutto per la qualità dei singoli».

Chiusura dedicata anche al portiere Chichizola e alla sua vena realizzativa: «Con Chichizola ci troviamo molto bene, ha il giusto mix tra cattiveria e tecnica. Per quanto riguarda i gol, a Palermo ho causato l’autogol del pareggio. Rispetto ad altri anni ho avuto meno occasioni, ma sono sicuro che arriveranno».