La Nazione: “Carrarese, Torregrossa mastica amaro: «Abbiamo messo sotto il Palermo ma nel calcio conta chi segna»”

La Carrarese esce sconfitta dalla sfida contro il Palermo nonostante una prestazione convincente. Al termine della gara, l’attaccante Ernesto Torregrossa ha analizzato con lucidità quanto accaduto allo stadio dei Marmi. Come racconta Gianluca Bondielli su La Nazione, il bomber italo-argentino non nasconde il rammarico per un risultato che non rispecchia l’andamento della partita.

«Purtroppo nel calcio conta chi fa più gol». È stata questa la prima riflessione di Torregrossa dopo il triplice fischio. Nel racconto di Gianluca Bondielli su La Nazione, l’attaccante sottolinea come la Carrarese abbia giocato alla pari, se non meglio, contro una delle squadre più forti del campionato.





«C’è un grande rammarico perché potevamo essere più precisi sotto porta – ha ammesso – e mi metto io davanti a tutti perché potevo fare meglio. Perdere una partita così fa male. Abbiamo incontrato una squadra forte e siamo riusciti a metterla sotto per quasi tutta la partita. Abbiamo dato tutto, penso si sia visto».

Come evidenzia Gianluca Bondielli su La Nazione, la partita contro il Palermo rappresentava per Torregrossa anche un’occasione personale importante: si trattava infatti della sua prima gara da titolare in questa stagione.

«È stata molto dura, non lo nascondo. Ci sono stato anche male perché comunque avevo voglia di dare una mano alla squadra anche in campo non solo fuori. Il mister sa che può contare su di me. Mancando Fabio Abiuso, che sta facendo una stagione straordinaria e che io reputo uno degli attaccanti più forti della serie B, il tecnico ha puntato su me e Mattia che siamo i più “vecchietti“ della squadra ma abbiamo una buona intesa».

Nel racconto di Gianluca Bondielli su La Nazione, Torregrossa ricorda anche il rapporto con il compagno di reparto e il contributo dato alla squadra nella scorsa stagione.

«L’anno scorso dalle partite che abbiamo giocato insieme è passata anche la salvezza della Carrarese. Il mister sa che quando c’è bisogno noi ci siamo. Purtroppo stavolta sotto porta non abbiamo fatto la nostra partita migliore ma penso che andrà meglio nelle prossime partite».

Tra gli episodi chiave del match c’è stato anche il palo colpito proprio dall’attaccante della Carrarese. Come racconta Gianluca Bondielli su La Nazione, l’azione è stata una delle più clamorose della partita.

«È stata una frazione di secondo. Dopo un rimpallo la palla è rimasta lì e girandomi ho avuto appena il tempo di calciare d’istinto di prima intenzione. La palla ha incocciato il palo e poi è sbattuta sulla schiena di Joronen. Oggi quella palla non voleva saperne di entrare».

Nonostante la sconfitta, la Carrarese prova a guardare avanti. Nel racconto di Gianluca Bondielli su La Nazione, Torregrossa sottolinea la compattezza del gruppo e la fiducia nella salvezza.

«Abbiamo avuto tante occasioni e siamo stati bravi a crearle perché non è così scontato farlo contro il Palermo. Ci portiamo a casa una prestazione importante, una voglia di stare uniti e di non mollare fino alla fine che vedrete ci porterà lontano ad ottenere i risultati che vogliamo».

Il finale è un messaggio chiaro per il prosieguo del campionato. «Il campionato di serie B è questo. Con due vittorie ti ritrovi nei playoff e con due sconfitte nei playout. Noi non molliamo e cercheremo di fare risultato. Dare sempre il massimo è la nostra risorsa più importante».