Gazzetta dello Sport: “La Penna verso il ritorno in Serie A”

Dopo le polemiche arbitrali dell’ultima giornata di Serie A arrivano le prime indicazioni interne da parte dei vertici arbitrali. Come racconta La Gazzetta dello Sport, le valutazioni dopo il 28° turno hanno riguardato soprattutto due episodi che hanno fatto molto discutere: il contatto di mano di Ricci nel derby e il mancato rigore concesso alla Roma contro il Genoa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’arbitro Daniele Doveri esce promosso dalla direzione del derby nonostante le polemiche per il tocco di braccio di Samuele Ricci nell’area rossonera. Diversa invece la valutazione per l’episodio avvenuto in Roma-Genoa, dove sarebbe mancato un calcio di rigore in favore dei giallorossi.





Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, dalle analisi interne degli arbitri emergono le cosiddette direttive filtrate dai vertici arbitrali, utilizzate per valutare le decisioni prese nel corso della giornata di campionato e per orientare le prossime designazioni.

Nel frattempo potrebbe tornare presto ad arbitrare in Serie A Federico La Penna. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il direttore di gara dopo aver arbitrato due partite di Serie B potrebbe essere nuovamente designato nella massima serie.

È passato infatti circa un mese dall’episodio che aveva acceso forti polemiche in Inter-Juventus. In quella partita La Penna aveva espulso Pierre Kalulu per doppia ammonizione dopo una simulazione di Alessandro Bastoni, decisione che aveva scatenato infinite discussioni.

Proprio su quell’episodio era intervenuto nei giorni successivi anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Come riportato ancora da La Gazzetta dello Sport, Rocchi aveva ammesso l’errore del direttore di gara ma aveva puntato il dito anche contro il comportamento del difensore dell’Inter.

«Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla», aveva spiegato Rocchi. Poi l’affondo sul gesto di Bastoni: «La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità: non è l’unico ad aver sbagliato, perché ieri c’è stata una simulazione chiara».

Un episodio che, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, ha riacceso il dibattito sulle simulazioni e sulla gestione delle decisioni arbitrali in un campionato sempre più sotto pressione dal punto di vista mediatico e tecnico.