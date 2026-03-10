Gazzetta dello Sport: “La Penna verso il ritorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
la penna

Dopo le polemiche arbitrali dell’ultima giornata di Serie A arrivano le prime indicazioni interne da parte dei vertici arbitrali. Come racconta La Gazzetta dello Sport, le valutazioni dopo il 28° turno hanno riguardato soprattutto due episodi che hanno fatto molto discutere: il contatto di mano di Ricci nel derby e il mancato rigore concesso alla Roma contro il Genoa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’arbitro Daniele Doveri esce promosso dalla direzione del derby nonostante le polemiche per il tocco di braccio di Samuele Ricci nell’area rossonera. Diversa invece la valutazione per l’episodio avvenuto in Roma-Genoa, dove sarebbe mancato un calcio di rigore in favore dei giallorossi.


Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, dalle analisi interne degli arbitri emergono le cosiddette direttive filtrate dai vertici arbitrali, utilizzate per valutare le decisioni prese nel corso della giornata di campionato e per orientare le prossime designazioni.

Nel frattempo potrebbe tornare presto ad arbitrare in Serie A Federico La Penna. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il direttore di gara dopo aver arbitrato due partite di Serie B potrebbe essere nuovamente designato nella massima serie.

È passato infatti circa un mese dall’episodio che aveva acceso forti polemiche in Inter-Juventus. In quella partita La Penna aveva espulso Pierre Kalulu per doppia ammonizione dopo una simulazione di Alessandro Bastoni, decisione che aveva scatenato infinite discussioni.

Proprio su quell’episodio era intervenuto nei giorni successivi anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Come riportato ancora da La Gazzetta dello Sport, Rocchi aveva ammesso l’errore del direttore di gara ma aveva puntato il dito anche contro il comportamento del difensore dell’Inter.

«Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla», aveva spiegato Rocchi. Poi l’affondo sul gesto di Bastoni: «La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità: non è l’unico ad aver sbagliato, perché ieri c’è stata una simulazione chiara».

Un episodio che, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, ha riacceso il dibattito sulle simulazioni e sulla gestione delle decisioni arbitrali in un campionato sempre più sotto pressione dal punto di vista mediatico e tecnico.

Altre notizie

Oplus_131104

Simic: «Al Palermo con Zamparini era dura. Inzaghi? Quante ragazze…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
file7 (37)

Serie A: la Lazio vince nel finale, Sassuolo battuto 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file4 (89)

Serie A: pari all’intervallo tra Lazio e Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file11 (11)

Serie A, Milan-Inter 1-0: Estupinan regala il derby ai rossoneri. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
file5 (66)

Serie A: Milan avanti 1-0 all’intervallo sull’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
file9 (2)

Serie A, la Juventus dilaga: Pisa battuto 4-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file3 (30)

Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Juventus e Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 193859

Serie A: l’Atalanta raggiunge l’Udinese sul 2-2 grazie alla doppietta di Scamacca. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file4 (14)

Serie A, il Napoli piega il Torino 2-1: la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file2 (28)

Serie A, Napoli-Torino 1-0 all’intervallo: decide Alisson Santos

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file1 (36)

Ex rosa, Dybala operato al ginocchio: lascia Villa Stuart senza stampelle

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-04 092334

Calaiò: «Catania e Napoli piazze simili. Da palermitano scegliere i rossazzurri non fu semplice»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

9e678919-5a36-429b-9386-1aafd6b895b2

Palermo Futsal Club, non basta il primo tempo: sconfitta contro la capolista

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Screenshot 2026-03-10 110629

Palermo C5, rosanero sconfitti 6-4 dall’Isola C5

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
la penna

Gazzetta dello Sport: “La Penna verso il ritorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
palermo modena 1-1 (106) adorni Ceccaroni

Modena, Adorni: «Primi quattro posti lontani. La classifica non mente»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Screenshot 2026-03-10 090755

La Nazione: “Carrarese, Torregrossa mastica amaro: «Abbiamo messo sotto il Palermo ma nel calcio conta chi segna»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026