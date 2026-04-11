Miccoli e il carcere: «Quel tragitto verso il cancello è stato terribile»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (13) miccoli

Il racconto si fa ancora più intenso e personale. Nell’ultima parte dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Fabrizio Miccoli ripercorre i mesi trascorsi in carcere, un’esperienza che ha segnato profondamente la sua vita.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex capitano del Palermo ha scontato sei mesi della condanna tra il 2021 e il 2022, vivendo momenti difficili e carichi di significato umano.


Il momento più difficile?
«Quando mi sono costituito, al penitenziario di Rovigo. Scesi dalla macchina e quell’ultimo tratto a piedi, verso il cancello, con il borsone sulle spalle, è stato terribile. Poi i documenti, la perquisizione…».

Secondo quanto raccontato alla Gazzetta dello Sport, Miccoli è stato poi trasferito a Vicenza, in un istituto che ospitava detenuti di alto profilo.

Presto la trasferirono a Vicenza, in un istituto riservato a pezzi grossi della malavita.
«Mi accolsero bene, non mi misero mai in mezzo alle loro cose. Quando c’erano delle questioni, mi allontanavano. Dicevano: “Tu che ci fai qua?”».

Nel racconto alla Gazzetta dello Sport emerge anche uno spaccato quasi surreale della vita quotidiana in carcere, legato al calcio.

È vero che nelle partitelle sul campetto del carcere lei stava in porta?
«Mi fecero una battuta: “Fabrizio, qua ci ammazziamo per due cose, le carte e il pallone”. Capii. Così mi mettevo tra i pali e le poche volte che giocavo da attaccante non facevo mai il fenomeno, mi muovevo con il freno a mano tirato. La partitella era un momento spensierato e tale doveva rimanere».

Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, il racconto di Miccoli restituisce il lato più umano di un’esperienza difficile, vissuta con consapevolezza e rispetto delle dinamiche interne.

L’intervista della Gazzetta dello Sport si chiude così con il racconto di un periodo che ha segnato profondamente l’ex numero 10 rosanero, oggi pronto a ripartire e a raccontare la propria storia senza filtri.

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