Gazzetta dello Sport: “Frosinone d’acciaio. Inzaghi, punto amaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
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FROSINONE – Una partita bloccata più dalla tensione che dagli avversari. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Frosinone-Palermo è stata una sfida condizionata da errori, ansia e paura di sbagliare, elementi che hanno tolto brillantezza a due squadre abituate a ben altro livello di gioco.

Secondo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, è come se in campo non ci fossero solo 22 giocatori, ma anche “spettri” capaci di influenzare ogni scelta: ripartenze sbagliate, azioni interrotte e occasioni sprecate hanno caratterizzato un match attesissimo ma povero di spettacolo.


La Gazzetta dello Sport, nell’analisi firmata da Nicola Binda, sottolinea come il pareggio lasci insoddisfatte entrambe le squadre: il Frosinone consolida il secondo posto ma senza allungare davvero, mentre il Palermo vede allontanarsi quasi definitivamente il sogno della promozione diretta, destinato ora a passare dai playoff.

Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, i ciociari avevano assaporato la vittoria dopo il gol di Calò su punizione, una conclusione perfetta dai 25 metri che ha sorpreso Gomis. Tuttavia, la squadra di Alvini non è riuscita a gestire il vantaggio, mostrando inusuali difficoltà soprattutto nella costruzione offensiva.

La Gazzetta dello Sport racconta anche le difficoltà sulle corsie esterne, con Kvernadze sottotono e Raimondo poco incisivo sotto porta. Nonostante la continuità realizzativa, il Frosinone interrompe così la striscia di vittorie che lo aveva rilanciato nella corsa alla Serie A.

Meglio, per lunghi tratti, il Palermo. Secondo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno creato di più ma hanno pagato una gestione poco lucida delle situazioni offensive. Decisivo il gol nel finale di Ranocchia, tra i più lucidi in campo, che ha evitato una sconfitta immeritata.

Resta però un dato pesante: come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, il Palermo non ha ancora vinto uno scontro diretto contro le prime otto della classifica. Un segnale preoccupante in vista dei playoff, dove servirà un cambio di passo.

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