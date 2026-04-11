Gazzetta dello Sport: “Calò illumina, Ranocchia risponde: le pagelle di Frosinone-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
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FROSINONE – La Gazzetta dello Sport analizza il pareggio tra Frosinone e Palermo attraverso i voti assegnati da Nicola Binda, con Calò protagonista assoluto e Ranocchia tra i migliori in casa rosanero.

Secondo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, è proprio Calò il migliore in campo grazie alla punizione decisiva, mentre nel Palermo spicca ancora Ranocchia, autore del gol del pareggio.


La Gazzetta dello Sport, nell’analisi firmata da Nicola Binda, sottolinea una gara equilibrata, con buone prestazioni difensive e qualche limite in fase offensiva da entrambe le parti.

Ecco le pagelle complete della Gazzetta dello Sport firmate Nicola Binda:

 

Palmisani 6; A. Oyono 6,5, Cittadini 6,5, Monterisi 6, Bracaglia 6; Calò 7 (Kone s.v.), Koutsoupias 6, Cichella 5,5 (F. Gelli 6); Ghedjemis 6 (Fini s.v.), Raimondo 5,5 (Zilli 6), Kvernadze 5 (Fiori s.v.).
All. Alvini 6,5

PALERMO – Pagelle Gazzetta dello Sport (Nicola Binda)

Gomis 5,5; Pierozzi 6,5 (Gyasi 5,5), Bani 6, Ceccaroni 6 (Vasic 6); Modesto 5 (Peda 6), Palumbo 6 (Giovane s.v.), Ranocchia 7, Segre 6, Augello 6,5; Le Douaron 5,5, Pohjanpalo 6.
All. Inzaghi 6

Arbitro: Sozza 6

TOP DEL MATCH – Gazzetta dello Sport

Calò 7
Il gol su punizione è una rarità: il suo è il gesto tecnico più bello della partita.

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