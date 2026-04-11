Tuttosport: “Palermo: Ranocchia per sperare ancora!”

FROSINONE – Un pareggio che cambia poco e lascia tutto aperto. Come evidenzia Tuttosport, l’1-1 dello “Stirpe” tra Frosinone e Palermo nel super anticipo della 34ª giornata non modifica gli equilibri nella corsa alla Serie A.

Secondo Tuttosport, il Frosinone mantiene momentaneamente il secondo posto, mentre il Palermo resta a quattro punti, conservando una flebile speranza di promozione diretta. Gli occhi sono ora puntati su Monza e Venezia, con i lagunari pronti ad allungare ulteriormente in vetta.





Tuttosport, nell’analisi del match, sottolinea un avvio brillante da parte di entrambe le squadre. Il primo squillo è del Palermo con Ceccaroni, mentre il Frosinone risponde con Ghedjemis. I rosanero, però, costruiscono le occasioni più pericolose, con Ranocchia e soprattutto Pohjanpalo, fermato dal palo dopo un errore tra Palmisani e Monterisi.

Nella ripresa, come racconta Tuttosport, i ritmi calano e le difese prendono il sopravvento. Il match si sblocca alla mezz’ora con la magia di Calò su punizione da trenta metri, un colpo che sembra indirizzare la gara in favore dei ciociari.

Ma il Palermo non si arrende. Tuttosport evidenzia la reazione dei rosanero, che trovano il pareggio nel finale con Ranocchia, bravo a sfruttare una sponda di Pohjanpalo e a battere Palmisani con un preciso tiro dal limite.

Secondo Tuttosport, nel finale resta spazio anche per un ultimo brivido con Bracaglia, fermato da Gomis. Un punto a testa che lascia entrambe con l’amaro in bocca, ma che tiene ancora aperti i giochi in vista del finale di stagione.