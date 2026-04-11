Tuttosport: “Ranocchia risponde a Calò: le pagelle di Frosinone-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
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FROSINONE – Tuttosport analizza il pareggio tra Frosinone e Palermo attraverso i voti assegnati ai protagonisti della sfida dello Stirpe, terminata 1-1.

Secondo Tuttosport, tra i giallazzurri spicca Calò, autore del gol del vantaggio, mentre nel Palermo è Ranocchia a distinguersi con la rete del pari.


Tuttosport, nell’analisi delle pagelle, evidenzia una gara equilibrata, con prestazioni generalmente sufficienti da entrambe le parti e pochi picchi individuali.

 

 

Palmisani 6; A. Oyono 6, Monterisi 6, Cittadini 6, Bracaglia 5.5; Calò 7 (Kone ng), Cichella 6 (F. Gelli 6), Koutsoupias 5.5; Kvernadze 6 (Fiori ng), Raimondo 5.5 (Zilli 6), Ghedjemis 6.5 (Fini ng).
All. Alvini 6

 

Gomis 6; Pierozzi 6 (Gyasi 6), Bani 6, Ceccaroni 6 (Vasic ng); Rui Modesto 5.5 (Peda 6), Segre 6.5, Ranocchia 6.5, Augello 6; Le Douaron 6, Palumbo 5.5 (Giovane ng); Pohjanpalo 6.5.
All. Inzaghi 6

Arbitro: Sozza 6.5

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