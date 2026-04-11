Il Messaggero: “Frosinone-Palermo 1-1, pari giusto ma che serve poco”

FROSINONE – Un pareggio che lascia tutto aperto ma che non soddisfa nessuno. Come evidenzia Il Messaggero, l’1-1 tra Frosinone e Palermo nel big match della 34ª giornata di Serie B è un risultato sostanzialmente giusto, ma con poco peso per entrambe le squadre.

Secondo Il Messaggero, il Frosinone mantiene il secondo posto ma senza riuscire a dare lo strappo decisivo, mentre il Palermo vede allontanarsi sempre più la promozione diretta, ormai legata a una combinazione di risultati difficile da realizzare.





Il Messaggero, nell’analisi della gara, sottolinea come la sfida dello “Stirpe” sia stata comunque intensa e spettacolare, giocata davanti a circa 15.000 spettatori. Il Palermo si è mostrato più propositivo, soprattutto nel primo tempo, costruendo le occasioni migliori senza però concretizzare.

Come racconta Il Messaggero, nella prima frazione i rosanero sfiorano il vantaggio con Pohjanpalo, fermato dal palo dopo un errore difensivo tra Palmisani e Monterisi. Dall’altra parte, il Frosinone risponde con Calò e Ghedjemis, trovando però un attento Gomis.

Nella ripresa il ritmo cala, ma l’equilibrio si spezza al 75’ con la magia di Calò su punizione: una traiettoria perfetta che si insacca all’incrocio e fa esplodere lo “Stirpe”.

Il Palermo però non si arrende. Il Messaggero evidenzia la reazione della squadra di Inzaghi, che trova il pareggio all’89’ con Ranocchia, bravo a colpire dal limite dell’area sugli sviluppi di un’azione confusa.

Secondo Il Messaggero, nel finale resta l’amaro in bocca per entrambe: il Frosinone si vede sfuggire una vittoria pesante, mentre il Palermo paga ancora una volta la poca concretezza nei momenti decisivi.