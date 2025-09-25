Meteo Cesena–Palermo, sabato 27 settembre: rischio pioggia nel pomeriggio

La giornata di sabato a Cesena sarà caratterizzata da tempo variabile, con alternanza di sole, nuvole e possibili piogge nel pomeriggio, proprio in concomitanza con la gara tra Cesena e Palermo in programma alle ore 15 al “Dino Manuzzi”.

Mattinata serena

Ore 8: cielo poco nuvoloso, temperatura intorno ai 12,6°C, vento da Ovest moderato.

Ore 11: clima più mite con 18,8°C, vento debole da Ovest-Nord-Ovest.

Pomeriggio con rischio pioggia

Ore 14: cielo parzialmente soleggiato, temperatura in salita fino a 22,4°C, vento debole da Nord-Est.

Ore 17: previsto un peggioramento con 0,7 mm di pioggia, temperatura in calo a 19,7°C, vento debole da Nord-Nord-Est.

Sera instabile

Ore 20: pioggia leggera (0,9 mm), temperatura intorno ai 17,4°C, vento variabile.

Ore 23: schiarite con cielo poco nuvoloso, 15,9°C, vento da Nord-Ovest debole.

Notte

Temperature stabili attorno ai 14-15°C, con vento moderato da Ovest.

Sintesi

Clima: mite nella prima parte della giornata (max 22°C), più fresco la sera.

Rischio pioggia: tra le 17 e le 20, con rovesci deboli ma possibili proprio dopo il fischio finale del match.

Condizioni per la partita: avvio con sole e nuvole, temperatura ideale per giocare; attenzione solo a un possibile calo di temperatura e pioggerella nel finale di giornata.