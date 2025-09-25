Serie C girone A: Lumezzane avanti a Cittadella dopo i primi 45 minuti, 0-0 tra Trento e Pergolettese. I risutlati parziali
Finiscono qui primi tempi dei match del pomeriggio del girone C di Serie C. Vantaggio del Lumezzane in casa del Cittadella, grazie al gol al 24′ di Iori. Avanti in trasferta anche l’Alcione Milano, che sblocca al 25′ il match con l’Arzignano con il gol di Morselli. Doppio vantaggio dell’Albinoleffe contro la Pro Patria, decide al momento il match la doppietta di Lupinetti. 1-1 dopo i primi 45 minuti invece tra Giana Erminio e Virtus Verona, pareggio senza reti anche tra Trento e Pergolettese.
Arzignano-Alcione Milano 0-1 (25’Morselli)
Cittadella-Lumezzane 0-1 (24′ Iori)
Giana Erminio-Virtus Verona 1-1 (20′ Capelli; 22′ Toffanin)
Pro Patria-Albinoleffe 0-2 (4′ Lupinetti; Lupinetti)
Renate-Ospitaletto 0-1 (26′ Bertoli)
Trento-Pergolettese 0-0