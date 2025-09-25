Serie C girone A: Lumezzane avanti a Cittadella dopo i primi 45 minuti, 0-0 tra Trento e Pergolettese. I risutlati parziali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2025

Finiscono qui primi tempi dei match del pomeriggio del girone C di Serie C. Vantaggio del Lumezzane in casa del Cittadella, grazie al gol al 24′ di Iori. Avanti in trasferta anche l’Alcione Milano, che sblocca al 25′ il match con l’Arzignano con il gol di Morselli. Doppio vantaggio dell’Albinoleffe contro la Pro Patria, decide al momento il match la doppietta di Lupinetti. 1-1 dopo i primi 45 minuti invece tra Giana Erminio e Virtus Verona, pareggio senza reti anche tra Trento e Pergolettese.

Arzignano-Alcione Milano 0-1 (25’Morselli)

Cittadella-Lumezzane 0-1 (24′ Iori)

Giana Erminio-Virtus Verona 1-1 (20′ Capelli; 22′ Toffanin)

Pro Patria-Albinoleffe 0-2 (4′ Lupinetti; Lupinetti)

Renate-Ospitaletto 0-1 (26′ Bertoli)

Trento-Pergolettese 0-0

 

Ultimissime

Palermo, candidatura euro 2032, Abodi: «Domani indicheremo il commissario per gli stadi»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2025

Europa League: FCSB avanti 1-0 su G.A Eagles, 0-0 tra Lilla e Brann

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2025

Palermo, continuano gli allenamenti in vista di Cesena: il report della seduta pomeridiana

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2025

Coppa Italia: 1-1 all’intervallo tra Genoa ed Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2025

Serie C girone A: Lumezzane avanti a Cittadella dopo i primi 45 minuti, 0-0 tra Trento e Pergolettese. I risutlati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2025