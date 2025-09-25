Cesena–Palermo, sabato 27 settembre big match al Manuzzi. Le quote dei bookmaker

Il “Dino Manuzzi” sarà il teatro del big match della quinta giornata di Serie B: Cesena–Palermo, in programma sabato 27 settembre alle ore 15. Una sfida che profuma di alta classifica, con due squadre appaiate in vetta e desiderose di mandare un messaggio forte al campionato.

Il Cesena di Michele Mignani, rivelazione di questo avvio di torneo, ha sorpreso tutti con un rendimento oltre le attese, impreziosito da successi pesanti come quelli contro Venezia e Genoa. Dall’altra parte, il Palermo di Filippo Inzaghi è arrivato a questo appuntamento con la consapevolezza di avere un organico profondo e costruito per puntare alla promozione diretta in Serie A.

L’attesa dei tifosi

In città si respira aria di grande sfida: Cesena e Palermo hanno entrambe raccolto entusiasmo e seguito, e la cornice del Manuzzi si preannuncia di alto livello. Per i rosanero sarà un test importante anche dal punto di vista mentale, dovendo affrontare un avversario in fiducia e sostenuto dal proprio pubblico.

Quote dei bookmaker

I principali operatori di scommesse certificano l’equilibrio della sfida:

Bet365: Cesena 2.80, pareggio 3.00, Palermo 2.70

Snai: Cesena 2.75, X 3.05, Palermo 2.65

Marathon: Cesena 2.80, X 3.10, Palermo 2.65

LeoVegas: Cesena 2.55, X 3.25, Palermo 2.55

AdmiralBet: Cesena 2.70, X 3.00, Palermo 2.65

Lottomatica: Cesena 2.75, X 3.00, Palermo 2.70

NetBet: Cesena 2.80, X 3.10, Palermo 2.62

888Sport: Cesena 2.50, X 3.20, Palermo 2.55

Betfair: Cesena 2.70, X 3.00, Palermo 2.70

L’equilibrio è evidente: il segno «1» e il segno «2» oscillano tra il 2.50 e il 2.80, a conferma di una partita apertissima.

La posta in palio

Non è una sfida decisiva, ma un crocevia importante: il Cesena vuole confermarsi sorpresa del campionato, il Palermo vuole dimostrare di essere la squadra più accreditata per il salto in Serie A. Sabato il campo darà le prime risposte concrete.