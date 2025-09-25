Mantova, Possanzini alla vigilia del Frosinone: «Non è il nostro miglior momento, ma possiamo ripartire»

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Frosinone, Davide Possanzini ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento del suo Mantova, reduce da due sconfitte consecutive.

«Non è stata una settimana come tutte le altre – ha esordito Possanzini – con due risultati negativi di fila la serenità è sempre meno, ma è normale: siamo figli dei risultati. Abbiamo cercato risposte, capito cosa ci manca, anche se tra capire e risolvere passa tempo e lavoro. Abbiamo lavorato bene per trasferire in campo ciò che facciamo in allenamento».

Il tecnico ammette le difficoltà ma guarda con fiducia: «Non è il nostro miglior momento, ma non è nemmeno il peggiore degli ultimi tre anni. Il Frosinone non è un avversario semplice, ha già assimilato le idee di Alvini e arriva con più entusiasmo di noi, ma abbiamo ancora tanto da dimostrare. Spero che il nostro cammino possa ripartire sabato».

Sulle prestazioni passate, Possanzini ha aggiunto: «Alle volte inconsciamente abbiamo accettato la sconfitta prima ancora che finisse la gara, e questo non va bene. Ma ho estrema fiducia nel percorso che stiamo facendo e nelle persone con cui lavoro».

Infine, un passaggio sulla rosa e sulla fiducia della società: «Ho possibilità di scelta, conta lo spirito con cui si va in campo: determinazione, convinzione, fiducia. Il presidente e il direttore sportivo hanno grande fiducia in me, vedono le cose che vedo io. Sono tranquillo, ma fino a un certo punto: se le cose andassero male non potrò restare seduto qui, ma se accadesse, sarò io il primo a saperlo. Qui ci sono uomini veri».