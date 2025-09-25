Verso Cesena-Palermo, il doppio ex Rinaudo: «Palermo corazzata, ma sarà una gara aperta»

Sabato 27 settembre, allo stadio “Manuzzi”, andrà in scena Cesena-Palermo, una delle sfide più attese della quinta giornata di Serie B. Un match che mette di fronte la sorpresa bianconera e la corazzata rosanero, guidata da Filippo Inzaghi. In esclusiva a PianetaSerieB, il doppio ex Leandro Rinaudo ha analizzato le due squadre.

«Il Palermo è una squadra forte – ha dichiarato Rinaudo a PianetaSerieB – costruita in maniera profonda, con giocatori pronti a subentrare e risolvere le partite. È un organico fatto per vincere, con qualità tecnica, fisica ed esperienza. Sicuramente è la grande favorita per la vittoria del campionato. La Serie B non è mai scontata, ma è evidente che il Palermo sia una corazzata».

Sul lavoro di Filippo Inzaghi, Rinaudo non ha dubbi: «È un allenatore che conosco bene, avendo lavorato con lui a Venezia. È puntiglioso, cura i particolari ed è bravo a gestire il gruppo anche dal punto di vista morale. Palermo è una piazza che dà tanto entusiasmo, e Pippo è stato bravo a toccare i tasti giusti. Sono certo che non cadrà nell’errore di pensare che sia tutto facile».

La sorpresa Cesena

Rinaudo ha poi parlato del grande avvio del Cesena di Michele Mignani: «Lo scorso anno è stato fatto un lavoro eccezionale dal club e dal direttore Fusco. La conferma di Mignani ha dato continuità e oggi si vede una squadra costruita bene, con giocatori di categoria e giovani di prospettiva. È una piazza ambiziosa, che vive di calcio. Hanno iniziato bene, ma non possono avere la continuità del Palermo per differenze di organico. Restano però una realtà molto interessante».

Anche sui singoli, Rinaudo si è espresso con chiarezza a PianetaSerieB: «Shpendi e Klinsmann sono rimasti perché non si sono concretizzate determinate offerte. In caso contrario, il club avrebbe valutato seriamente, come è giusto che sia».

Il pronostico

Guardando alla sfida di sabato, l’ex difensore prevede una partita spettacolare: «Sarà una gara aperta tra due squadre in salute, soprattutto dal punto di vista mentale. Si affronteranno a viso aperto, ma credo che il Palermo, nella sua profondità, abbia qualcosa in più. Comunque, può succedere di tutto».

Uno sguardo a Bari e Venezia

Nell’intervista a PianetaSerieB, Rinaudo ha parlato anche del difficile avvio del Bari: «È una piazza stupenda, ma servono calma e fiducia. Magalini e Caserta sapranno trovare la strada giusta. I valori ci sono».

Infine, un pensiero al Venezia: «È una squadra forte, con giovani di qualità. Stroppa è una garanzia per la categoria, ma serve tempo per trovare la giusta alchimia tattica. Antonelli ha fatto un lavoro eccezionale e sono convinto che i risultati arriveranno».