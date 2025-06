Messina, due ex calciatori condannati per violenza sessuale su minore

Il Tribunale di Messina ha condannato per violenza sessuale due ex calciatori del Messina, accusati di abusi su una 14enne nel corso della stagione 2020/2021, quando militavano nella squadra peloritana in Serie D.

Carmine Cretella è stato condannato a 2 anni (pena sospesa, subordinata al risarcimento di 5.000 euro alla parte civile), mentre Clemente Crisci ha ricevuto una condanna a 6 anni di reclusione e dovrà versare 15.000 euro come provvisionale, oltre a ulteriori danni da definire in sede civile.

L’indagine era partita dalla denuncia dei genitori della ragazza, assistiti dall’avvocato Domenico Andrè.