Spezia, Gazzoli sul mercato: «Nessuna cessione obbligata. Budget costruito per agire con calma»

Nel corso della conferenza stampa tenutasi allo stadio Alberto Picco, l’amministratore delegato dello Spezia Calcio, Andrea Gazzoli, ha fatto il punto sul presente e sul futuro del club, soffermandosi in particolare sulle strategie di mercato in vista della stagione 2025-26. Con una nuova proprietà americana alle spalle, lo scenario è in fase di ridefinizione, ma con una direzione chiara.

«Stiamo discutendo. Una proprietà che arriva ai primi di maggio in Italia, che non ha mai fatto calcio e non appartiene a questo sistema: partiamo da dei costi già assodati, da contratti esistenti», ha spiegato Gazzoli. «Stiamo costruendo l’idea e le dinamiche di mercato: dipenderà dalla domanda e dall’offerta in entrata e in uscita».

Senza numeri ufficiali, ma con una linea chiara:

«Il numero esatto non lo diremo mai, ma possiamo garantire che, nell’efficientare questo numero, cercheremo di essere competitivi per essere pronti a vincere dal 22 agosto».

Nessuna fretta, dunque, né obbligo di vendere:

«Non abbiamo la necessità a breve di concretizzare cessioni. Sarà il mercato a dirlo. Abbiamo costruito un budget per avere il tempo giusto per valutare quello che succede. Se dobbiamo prendere un giocatore domani, lo prendiamo».