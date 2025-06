Matteo Lovisa e Simone Lo Faso al Palermo Football Meeting: il futuro del calcio si racconta a La Braciera

Il 6 ottobre torna il Palermo Football Meeting, evento gratuito che porta in città protagonisti e temi d’attualità del mondo del pallone. Tra gli ospiti: Matteo Lovisa, giovane ds della Juve Stabia, e Simone Lo Faso, volto della Kings League.

Torna il Palermo Football Meeting e lo fa con due ospiti d’eccezione pronti a raccontare da vicino il presente e il futuro del calcio. L’appuntamento è per il prossimo 6 ottobre nella splendida cornice di La Braciera in Villa, con ingresso gratuito e un programma ricco di spunti, visioni e storie da condividere.

Ad arricchire il parterre ci sarà Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, fresco vincitore del campionato di Serie C e tra i dirigenti emergenti più interessanti del panorama italiano. Figlio d’arte, ma con idee e stile propri, Lovisa è oggi una delle voci più ascoltate tra i giovani talenti del management calcistico nazionale. Al Palermo Football Meeting porterà la sua esperienza sul campo e la sua visione sul futuro delle società sportive, tra sostenibilità e innovazione.

Ma non finisce qui: a raccontare una nuova frontiera del calcio sarà anche Simone Lo Faso, classe ’98, palermitano doc e protagonista della Kings League con i Boomers di Fedez. Dopo una carriera che lo ha visto passare dalle giovanili del Palermo fino alla prima squadra e a tappe importanti in Serie A e B, Lo Faso è oggi uno dei volti simbolo della rivoluzione calcistica targata Gerard Piqué. Al meeting racconterà il suo percorso e come la Kings League stia riscrivendo il linguaggio del calcio per le nuove generazioni.

Il Palermo Football Meeting si conferma così un punto di riferimento per chi ama il calcio dentro e fuori dal campo, capace di mettere in dialogo dirigenti, calciatori, innovatori e tifosi in una giornata tutta da vivere.

Nei prossimi giorni saranno diffusi tutti i dettagli per registrarsi e partecipare gratuitamente.

Appuntamento al 6 ottobre, a La Braciera in Villa.