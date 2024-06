Martorelli: «Speriamo che De Sanctis e Dionisi riportino il Palermo in Serie A»

Intervistato da “TMW” l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato in merito alla Serie B.

Ecco qualche estratto:

«Complimenti alla Carrarese. Mi è sembrato di vedere ciò che è successo l’anno scorso al Lecco. Con grande determinazione e voglia sono riusciti a raggiungere un obiettivo meritatamente»

Avellino, Benevento, Crotone, Catania, Padova…. C’erano squadre ben più attrezzate. «Tutte squadre che avrebbero dovuto fare meglio. Bisogna riconoscere comunque al Vicenza un’attenuante: ha avuto sei assenze. Ma allo stesso tempo occorre dire che il Vicenza non ha mai tirato in porta e questo è molto grave. La Carrarese ha meritato in maniera totale, complimenti a chi costruisce le squadre con le idee».

«La Serie B da sempre ci consegna campionati incerti. Sono retrocesse squadre importanti come Sassuolo e Salernitana. Sarà un bel campionato. Uscite Sassuolo? Molti elementi saranno in uscita. Poi occorrerà vedere le condizioni fisiche di Berardi e quali società siano pronte ad investire su un calciatore non giovanissimo e che viene da un infortunio. Salernitana? C’è la volontà del Presidente Iervolino di vendere e quindi sta prendendo tempo per valutare quello che sarà il futuro direttore sportivo. È una piazza che meriterebbe la Serie A, è stato un anno maledetto e l’esonero di Paulo Sousa è stato intempestivo. L’incertezza di Dia poi ha prodotto effetti negativi».

«Sampdoria? Pietro Accardi ha fatto molto bene all’Empoli e aveva bisogno di nuovi stimoli. Andrà a fare qualcosa di importante in un campionato sia pure in B. Giusto che vada a misurarsi fuori da Empoli dove ha fatto molto bene. La Samp fa la Serie B. Ma è giusto che un professionista vada a cercare nuovi stimoli e nuove emozioni».

«Palermo-De Sanctis? Palermo è una piazza importante. Meriterebbe un campionato sempre in Serie A, ha fatto cose importanti nell’era Zamparini e meriterebbe di tornare a quei fasti. Speriamo che questa coppia, De Sanctis-Dionisi, possa riportare il Palermo in Serie A. Sarà un campionato come sempre affascinante».