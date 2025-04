Marchese: «Bari e Palermo squadre importanti, possono recuperare i punti persi»

Giovanni Marchese, ex difensore del Catania ha rilasciato un’intervista a tuttobari.com dopo la sfida vinta dai pugliesi sul Palermo:

«Bari e Palermo sono due squadre importanti che hanno avuto delle difficoltà ma lottano ancora per i loro obiettivi, e possono ancora recuperare questi punti persi per strada, anche se il campionato è agli sgoccioli. Per come è andata la partita, sarebbe stato più giusto il pareggio ma se il Bari ha vinto significa che ha voluto fortemente la vittoria, e ha fatto sì che gli episodi girassero dalla sua».