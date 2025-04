Renzi attacca Abodi: “Porti soldi al mondo dello sport, le convocazioni le fa Spalletti”

Il Ministro dello Sport Abodi ha recentemente espresso la propria opinione sulla questione relativa al calcioscommesse che ha di recente colpito il mondo del calcio. Sulle sue parole si è espresso anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva e grande tifoso della Fiorentina, attraverso un post sul proprio profilo Facebook:

“Il Ministro dello Sport Abodi dice che calciatori come Tonali e Fagioli devono essere radiati dalla Nazionale. Ora basta! Questi politicanti non sanno governare e passano il tempo a commentare come fossero al bar. I giocatori colpevoli di aver violato le regole sulle scommesse hanno pagato con una lunga squalifica. Basta con questo giustizialismo da tre soldi: il Ministro faccia il Ministro. Porti soldi al mondo dello sport. E lasci stare questi commenti da influencer: le convocazioni le fa Spalletti, non Abodi”.