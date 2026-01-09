Mantova-Palermo. Le probabili formazioni

MANTOVA – Modesto ritrova Trimboli dopo la squalifica ma perde Radaelli, costretto allo stop. Tra i pali potrebbe esserci il battesimo stagionale di Bardi, pronto a difendere la porta biancorossa. Il Mantova si prepara così alla sfida contro il Palermo con un 3-5-2 che punta su equilibrio e densità in mezzo al campo, come riportato dal Corriere dello Sport.

Nel dettaglio, la formazione probabile dei lombardi prevede Bardi in porta; Cella, Castellini e Bani a comporre il terzetto difensivo; Maggioni e Fiori sugli esterni, Wieser, Paoletti e Trimboli in mezzo; davanti la coppia Ruocco-Mancuso. A disposizione Festa, Andrenacci, Pittino, Fedel, Mullen, Artioli, Zuccon, Marras, Falletti, Mensah e Bragantini. In panchina Modesto, alla guida di un Mantova che, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, potrebbe riservare soluzioni tattiche interessanti.

PALERMO – In casa rosanero si va verso il ripristino della difesa titolare con il rientro di Bani, ma sulla corsia destra resta favorito Peda, nonostante il recupero di Bereszynski. Pierozzi agirà da esterno di centrocampo nel consueto 3-4-2-1 disegnato da Inzaghi, secondo le indicazioni del Corriere dello Sport.

La probabile formazione del Palermo vede Joronen tra i pali; Peda, Bani e Ceccaroni in difesa; Pierozzi e Augello sulle fasce, Segre e Ranocchia in mezzo; Palumbo e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo. In panchina Gomis, Avella, Bereszynski, Diakitè, Veroli, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin e Corona. Inzaghi, come evidenzia il Corriere dello Sport, non sembra intenzionato a stravolgere l’assetto delle ultime settimane, puntando sulla continuità per la prima trasferta del 2026.