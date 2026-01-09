Corriere dello Sport: “La Juve Stabia insiste per Corona. Tutte le trattative del giorno in serie B”
Il mercato di Serie B entra nel vivo tra prestiti, rientri anticipati e manovre incrociate. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, c’è l’intesa con il Torino per il difensore centrale Dellavalle, classe 2003, attualmente in prestito al Modena. Il club granata dovrà ora convincere la società emiliana a liberare il giocatore, che ha già un accordo con il Pescara. Una trattativa ancora aperta, come evidenziato dal Corriere dello Sport, che potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.
Movimenti ufficiali anche in casa Venezia. Il club lagunare ha messo sotto contratto l’attaccante Farji, classe 2003, con un accordo fino al 2030. Il norvegese con passaporto iracheno arriva dallo Stromsgodset e rappresenta un investimento in prospettiva, come sottolineato dal Corriere dello Sport nel punto dedicato al mercato cadetto.
Ufficiale anche un’operazione che riguarda il Mantova: il portiere Vukovic, classe 2003, arriva dal Pisa con la formula del prestito secco. Intanto continuano le voci sulle uscite da Empoli. Il centrocampista Ignacchiti, classe 2003, è sempre più vicino all’Avellino, in vantaggio su Carrarese e Reggiana, mentre il difensore Tosto, classe 2005, potrebbe trasferirsi in prestito al Livorno. Sul piede di partenza anche Belardinelli, classe 2000, che potrebbe fare ritorno al SüdTirol, come riportato dal Corriere dello Sport.
Capitolo Juve Stabia: definita con l’Inter la risoluzione anticipata dei prestiti del difensore Stabile, classe 2004, e del trequartista De Pieri, classe 2005. Entrambi sono pronti a trasferirsi al Bari con la stessa formula. Per rinforzare l’attacco, i campani valutano anche Corona, classe 2004, reduce da una prima parte di stagione con poco spazio al Palermo. Piace inoltre l’esterno Modesto, classe 1999, di proprietà dell’Udinese, alla ricerca di rilancio in Serie B.
L’Avellino è molto attivo anche sul fronte uscite. È alla stretta finale la trattativa che potrebbe portare Lescano, classe 1996, al Brescia: si attende l’ultimo rilancio dei lombardi per chiudere un contratto fino al 2028. Definita invece la cessione di Panico, classe 1997, alla Ternana: prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione degli umbri. Per il centrocampo, resta Ignacchiti il profilo preferito dagli irpini, conferma il Corriere dello Sport.
Infine il Catanzaro, sempre sulle tracce di Modesto dell’Udinese, già vicino ai giallorossi la scorsa estate. Come alternative, il direttore sportivo Polito guarda in casa Spezia ai profili di Beruatto e Aurelio, entrambi valutati come possibili rinforzi per la corsia sinistra.