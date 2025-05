Longari: “Modena, per la panchina spunta anche Ignazio Abate”

Iniziano i primi movimenti anche in casa Modena. Con ogni probabilità il club vedrà un cambio di panchina e negli ultimi giorni il nome di Alessio Dionisi, che con ogni probabilità lascerà Palermo, sembrava in pole per prendere il posto di Mandelli.

Come riportato dal giornalista Gianluigi Longari, un profilo tenuto in considerazione è quello di Ignazio Abate, ex tecnico della Primavera del Milan. Abate è reduce da una stagione a Terni condotta sempre nelle zone altissime delle classifiche, ma che poi ha portato all’esonero con la nomina di Fabio Liverani.