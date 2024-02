Lo Spezia pareggia a Modena, Bianco: «Punto importante, i canarini giocheranno i playoff»

In dieci uomini per l’espulsione di Gelashvili al 35′, lo Spezia torna da Modena con un punto importante in chiave salvezza. Di seguito le dichiarazioni del tecnico Luca D’Angelo rilasciate nella conferenza stampa post-partita e raccolte da NumeroDiez.com:

«Punto positivo, va bene così. In occasione dell’espulsione c’è un po’ di ingenuità, ma è giovane e ci sta. Nel primo tempo il Modena aveva il predominio, noi volevamo fare una partita più fisica. A parte il colpo di testa di Gliozzi non avevamo rischiato, e nel secondo tempo abbiamo sofferto. La squadra si è difesa bene, lasciava il cross sapendo che in area eravamo forti di testa. Questo risultato è importante, perché dal punto di vista mentale la squadra ha giocato una grande partita. Il Modena ti mette in difficoltà, ma l’abbiamo giocata in maniera giusta sia prima dell’espulsione sia dopo.

Abbiamo ruotato tanto perché molti giocatori sono reduci da infortuni. Oggi la squadra si è comportata bene contro una squadra molto organizzata. Bisogna fare i complimenti a mister Bianco perché il Modena si giocherà i playoff. La formazione non era pensata per il turnover, volevo giocare la prima ora con una squadra più strutturata per poi sfruttare i nostri giocatori nella seconda parte. Elia ha avuto crampi».