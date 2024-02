Pareggio tra Modena e Spezia, Pensalfini: «Quando l’avversario resta in dieci si chiudono gli spazi»

Nella sfida contro lo Spezia la guida tecnica del Modena è stata affidata Filippo Pensalfini, vice di Paolo Bianco che ha dovuto scontare la giornata di squalifica. Il secondo allenatore dei canarini ha commentato lo 0 a 0 di pomeriggio nella conferenza stampa psot-partita. Di seguito un estratto delle sue parole riportate sul sito ufficiale degli emiliani:

«La prima panchina da primo allenatore in Serie b è stata molto emozionante, i ragazzi si meritavano di vincere, ma ci teniamo una buona prestazione che deve darci ancor più fiducia. Quanto alla partita, paradossalmente quando gli avversari restano in dieci gli spazi si chiudono ed è difficile trovare il varco giusto, siamo stati pazienti e ci abbiamo provato fino all’ultimo, ma la palla non voleva entrare».