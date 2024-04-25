Palermo-Reggiana: arbitra Perenzoni. Le designazioni della 35^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 25, 2024

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 35^ giornata di serie B. Ad arbitrare Palermo-Reggiana in programma sabato 27 aprile al Renzo Barbera sarà

PISA – CATANZARO Venerdì 26/04 h. 20.30

GUALTIERI

IMPERIALE – CECCON

IV: SCATENA

VAR: GARIGLIO

AVAR: LA PENNA

VENEZIA – CREMONESE Venerdì 26/04 h. 20.30

MARINELLI

BAHRI – RICCI

IV: CENTI

VAR: MARESCA

AVAR: NASCA

BRESCIA – SPEZIA h. 14.00

MANGANIELLO

CAVALLINA – CEOLIN

IV: RISPOLI

VAR: ABISSO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

MODENA – SUDTIROL h. 14.00

MINELLI

GALIMBERTI – ARACE

IV: COSTANZA

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

PARMA – LECCO h. 14.00

RUTELLA

FONTANI – LONGO

IV: BARATTA

VAR: CHIFFI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

TERNANA – ASCOLI h. 14.00

GHERSINI

MASSARA – NIEDDA

IV: TURRINI

VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

CITTADELLA – FERALPISALO’ h. 16.15

MASSIMI

AFFATATO – CATALLO

IV: NIGRO

VAR: MIELE

AVAR: VALERI

COSENZA – BARI h. 16.15

ZUFFERLI

CAPALDO – TRINCHIERI

IV: MADONIA

VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

PALERMO – REGGIANA h. 16.15

PERENZONI

ROCCA – VIGILE

IV: PERRI

VAR: MAGGIONI

AVAR: SERRA

SAMPDORIA – COMO h. 16.15

CAMPLONE

CARBONE – POLITI

IV: DELRIO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARESCA

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