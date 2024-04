Catanzaro, Petriccione: «I playoff si giocheranno in un’atmosfera magica, tutti sognano la Serie A»

Intervistato da “Dazn Talk” il centrocampista del Catanzaro, Jacopo Petriccione, si racconta a 360° e parla anche del campionato.

Ecco le sue parole:

«Non siamo più la rivelazione del campionato? Lo siamo ancora, teniamo questo status fino alla fine. I playoff si giocheranno in un’atmosfera magica, con gli stadi pieni, tutti sognano la Serie A… Sarà un bel momento, e arrivare dopo tutti questi mesi di sacrificio è bello. Tifosi? Sicuramente c’è responsabilità. Recentemente sono stato in una scuola, e vedere l’entusiasmo dei bambini ti responsabilizza. Quando vai in campo e quella giornata non va bene io non riesco proprio a uscire, come se mi sentissi in difetto con la gente. Per tanti la partita è il momento più bello della settimana, come lo era per me da piccolo. E’ normale che vuoi dare una soddisfazione anche alla gente, e qui a Catanzaro lo stadio è sempre sold out, sia in casa che in trasferta. Loro ci hanno sempre applaudito, anche nelle sconfitte, e questa è una spinta che ti spinge a dare meglio durante la settimana».

«La squadra dopo la stagione scorsa è partita subito bene e ha dimostrato di potersela giocare con tutti, e lo stiamo dimostrando anche ora. Ci sono squadre che stanno andando sotto le aspettative? L’importanza di gestire le pressioni in una piazza che investe molto è alta, ma una volta sul campo, questi pensieri devono essere messi da parte per concentrarsi completamente sulla partita».

«Sicuramente sono molto legato a Lecce, ce l’ho nel cuore. Oltre al campionato straordinario fatto ho trovato diversi amici, è stata dura andare via. Ora quando è possibile faccio una scappatina lì con mia moglie. Il nostro gruppo è formato da ragazzi tranquilli. Qui si lavora bene, c’è un entusiasmo incredibile, si scherza, si ride. Lavorare con quest’aria è un vantaggio importante. Sicuramente l’impronta più elevata nella squadra è quella di Vivarini. Lui ha una capacità di farti arrivare la domenica e farti arrivare già pronto. Le idee che ha, per il tipo di caratteristiche che io, sono fantastiche, è un qualcosa in più. Quello che sta facendo da due anni ha questa parte è merito del lavoro”.