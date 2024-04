Roberts presenta Sampdoria-Como: «Affronteremo una grande squadra che vorrà vincere a tutti i costi»

Il tecnico del Como, Osian Roberts, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Quando si gioca ogni tre giorni bisogna stare attentissimi a ogni situazione, soprattutto sul piano fisico per i calciatori. Potrebbe avere senso fare un po’ di turnover, ha senso pensarci, ma ad ora non abbiamo fatto valutazioni di questo genere. La Samp è un grande club, con una storia importante. Stanno lottando per i playoff, saranno motivati, vorranno vincere la partita a tutti i costi. Noi non possiamo spendere energie sulla partita tra Venezia e Cremonese, quello che succede all’esterno non deve distrarci. Dobbiamo, come sempre, concentrarci sulla nostra prestazione».

«I calciatori stanno tutti bene, ci saranno tutti a Genova per questa partita. Ci sono tanti aspetti positivi di sabato scorso, come ce ne sono alcuni dove dobbiamo migliorare. È vero che sono stati pericolosi sulla nostra destra, ma credo siano più le cose positive da trarre dalla scorsa partita che quelle negative. Abbiamo segnato con tanti giocatori. È possibile tutto nel calcio, possibile anche sia subentrata un po’ di paura. Noi ci concentriamo sulle nostre prestazioni, performando positivamente è più facile vincere le partite. Incontriamo, questo weekend, una squadra che vorrà vincere al 100%. Quando sono arrivato, volevamo essere nella posizione che siamo ora. A quattro giornate dal termine, con la possibilità di essere promossi direttamente in Serie A. A gennaio abbiamo cambiato moltissimo, sono arrivati giocatori che si sono calati alla perfezione nell’ambiente e ci stanno dando tanto. L’aspetto che mi ha stupito di più è vedere come la squadra lavora insieme. Speriamo che il meglio debba ancora arrivare».