Marotta colpisce ancora: euforia Inter, lo Scudetto non basta più | Sistemato un altro reparto

L’Inter sorride anche sul mercato. Marotta prova a piazzare un altro colpo a parametro zero e a sistemare la difesa.

Sulle ali dell’entusiasmo Marotta prova a continuare a spingere. L’Inter si è appena laureata campione d’Italia eppure il suo ds non sembra volere smettere di stupire, almeno per quanto riguarda il calciomercato. L’ex dirigente bianconero infatti, che adesso potrà concentrarsi sulle operazioni extracampo, ha intenzione di piazzare un altro colpo dopo quelli già in cassaforte – Zielinski e Taremi – per portarsi avanti e condurre un’estate senza rincorse e patemi d’animo.

Sarà infatti un’estate corta, quella 2024, tra Europei e campionato ad agosto. L’Inter si vuole portare avanti e il ds ha già in mente un altro colpo, stavolta in difesa, per consegnare a Simone Inzaghi una squadra praticamente completa ancora prima della fine del campionato corrente.

Con cinque giornate d’anticipo i nerazzurri, non dovendo più chiedere nulla alla loro stagione, si tufferanno da ora in poi – dopo un po’ di meritato riposo e le varie passerelle – sul mercato per tornare subito a vincere e diventare competitivi anche in Europa. Ecco il piano di Giuseppe Marotta.

Inter, Marotta mette nel mirino il difensore del Real Madrid

Lo scorso anno Marotta aveva pescato da una big del calcio europeo, con Pavard e Sommer, dal Bayern Monaco. Stavolta a passare in nerazzurro potrebbe essere invece una stella del Real Madrid. Stiamo parlando di Nacho Fernandez, capitano dei blancos in scadenza di contratto.

Il giocatore ha fatto sapere di non aver trovato un accordo per il rinnovo con il Madrid, e che in estate sarà pronto all’età di 31 anni a cambiare maglia dopo 12 anni. Secondo quanto riferito da Marca, quotidiano vicino alle vicende della casablanca, sarebbe l’Inter la squadra più interessata.

Inter, idea Nacho Fernandez: il capitano non giocherà in Liga

Come dichiarato più volte dallo stesso Nacho Fernandez, il giocatore non ha intenzione di giocare per un altro club in Liga che non sia il Real Madrid. Il difensore, contratto in scadenza a giugno, diventerà svincolato dopo 12 anni di merengues e potrebbe approdare proprio in Serie A.

Secondo Marca dunque sarebbe l’Inter la squadra più interessata. Marotta potrebbe iniziare la trattativa subito, per bruciare la concorrenza. In questo momento il numero 6 guadagna 4,1 milioni di euro a stagione, uno stipendio che l’Inter potrebbe garantire allo spagnolo.