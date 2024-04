Milan, ciao ciao al colpo in attacco: se ne va in Premier League | Offerta ‘ridicola’ e rossoneri superati

Il Milan saluta l’obiettivo in attacco. La concorrenza alza il tiro e i rossoneri si arrendo: offerta al giocatore impareggiabile.

Che mercato sarà quello del Milan lo dirà soprattutto il nuovo numero 9. I rossoneri, pronti a salutare Olivier Giroud infatti, sono alla ricerca di un degno sostituto e in queste settimane Moncada e Ibrahimovic dovranno fare rapporto per delineare il profilo. La lista dei dirigenti del diavolo è fitta, e la volontà sembra quella – come confermato da Furlani in queste ore anche tramite il suo intervento a Dazn – di portare a Milano un grande colpo.

Per farlo però servirà la volontà del giocatore, oltre che battere i tanti competitor pronti a soffiare il giocatore in cima alla lista di Ibra e colleghi. I vertici del club hanno già in mente un nome, ma pare che Arsenal e Manchester United si siano infilate per provare a portarlo in Inghilterra.

Decisiva sarà la volontà del club detentore del cartellino, che non dovrebbe farlo partire per una cifra – come riportato dalla Gazzetta dello Sport – inferiore a 50 milioni. Ecco i possibili scenari.

Milan, obiettivo punta: insidie dalla Premier League

Le solite insidie arrivano dalla Premier League per il Milan. Secondo quanto si apprende, club come Arsenal e Manchester United sarebbero pronti a fiondarsi su Zirkzee, obiettivo dichiarato dei rossoneri. L’olandese piace molto in Inghilterra, e in caso di asta al rialzo difficilmente il diavolo potrebbe competere con la forza economica delle due inglesi. Fondamentale sarà la volontà del giocatore, che potrebbe preferire l’Italia per questioni tecniche e di ambientamento.

Del resto il giovane in Inghilterra non avrebbe garantito lo spazio necessario per la sua crescita, ma dovrebbe comunque sottostare a diverse gerarchie. Il Milan ha in mente in caso di mancato arrivo di Zirkzee anche un piano B.

Milan, se non arriva Zirkzee ecco il piano B

Qualora l’olandese non dovesse approdare a Milano, a causa di richieste troppo alte o di concorrenza spietata, i rossoneri pensano soprattutto a due nomi. Uno è Sesko, attaccante del Lipsia ma che difficilmente lascerà il club per meno di 50 milioni.

Ultimo ma non meno importante rimane alla finestra anche David, l’attaccante andrà in scadenza nel 2025 con il Lilla e potrebbe arrivare a Milano per una cifra inferiore rispetto a quella che il Milan aveva in mente di spendere per l’attaccante.