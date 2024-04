Juve, arriva l’esclusione: fuori rosa fino a fine stagione | Se ne va in Premier League

Altra esclusione illustre in casa Juve, fino a fine stagione. Non è più nei piani dell’allenatore: addio a giugno.

La Juventus inizia a tagliare i rami secchi in vista della prossima stagione. La guida tecnica è ancora in dubbio, anche se difficilmente e salvo “miracoli” sul finale Allegri verrà riconfermato. Tutto sembra essere nelle mani di Cristiano Giuntoli dunque, che non solo avrà l’ultima parola sul tecnico, ma anche sulla squadra. Il ds infatti è già pronto a intervenire sul mercato per rivoluzionare una rosa che a molti è parsa non all’altezza.

In questo senso le ultime giornate di campionato potranno servire, oltre che a cercare di raggiungere il secondo posto, anche a mettersi in mostra, lato giocatori. Alcuni già sicuri di dire addio, altri invece ancora con tanti punti interrogativi.

In vista della semifinale di Coppa Italia, unica vera chance di alzare un trofeo fino a questo momento insperato, Allegri ha già fatto delle decisioni in linea anche con il futuro. Un’esclusione su tutte rischia di essere definitiva, da qui al termine della stagione e in prospettiva.

Juve, la formazione anti Lazio: obiettivo Coppa Italia

Con il 2-0 dell’andata, la Juventus si avvicina alla sfida dell’Olimpico con quasi la certezza della finale. Tutto è nelle mani di Allegri, che dovrà difendere il doppio vantaggio a Roma. Per farlo, il tecnico si affiderà a Perin, Danilo, Bremer, Rugani, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa e Vlahovic.

Ancora una tribuna invece per Moise Kean. L’attaccante, dopo il quasi trasferimento all’Atletico Madrid di gennaio, non è riuscito a convincere Allegri e ha racimolato solo qualche scampolo di gara. Complice anche qualche guaio fisico, stavolta un problema al ginocchio, il suo futuro sembra veramente lontano da Torino. Su di lui potrebbero tornare i club della Liga o anche alcune squadre della Premier League.

Juve, che fine ha fatto Kean: ennesima esclusione e partenza a giugno

I guai fisici terranno fuori l’attaccante ancora per qualche settimana, e un rientro tra i titolari a cinque giornate dalla fine sembra piuttosto improbabile. Sembra proprio che le strade di Kean e della Juventus siano destinate a separarsi ancora a giugno. L’attaccante, una volta nel giro della nazionale, sta chiudendo la stagione con zero reti in campionato, e tanti guai fisici. Su di lui potrebbe ripiombare l’Atletico Madrid, soprattutto in caso di partenza di Alvaro Morata (che piace alla Juventus).

Giuntoli potrebbe decidere di proporlo in Inghilterra, dove il Fulham lo scorso anno si era mostrato interessato all’acquisto dell’ex nazionale azzurro.